عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة بشأن رحيل الشناوي عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وافق على رحيل محمد الشناوي، حارس المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية في حالة وصول عرض رسمي له من الدوري السعودي.

وأوضح شوبير في تصريحات عبر برنامج «ملعب أون تايم» عبر قناة «أون تايم سبورتس» أن محمد الشناوي يترقب عرضًا من النصر السعودي الذي كان يرغب في ضمه في الموسم الماضي بالإضافة لعرض من أحد الأندية الصاعدة من دوري الدرجة الأولى في ظل السماح للأندية السعودية بدفع تكاليف كبيرة في الصفقات.

الأهلي يوافق على احتراف محمد الشناوي

وأشار شوبير إلى أن عروض محمد الشناوي شفوية حتى الآن، لكن في حالة وصول عرض مادي مناسب فإن كولر وإدارة الأهلي يرحبان برحيله.

كولر يوافق على رحيل محمد الشناوي

وواصل شوبير أن إدارة الأهلي ناقشت السويسري مارسيل كولر من أجل تحديد موقفه من استمرار محمد الشناوي، الذي رحب بفكرة رحيله بعد موافقة الإدارة.

وكشف شوبير عن كواليس الحديث بين إدارة الأهلي وكولر الذي وافق بعدما لمس رغبة من إدارة النادي في تكريم محمد الشناوي على مسيرته مع القلعة الحمراء بالموافقة على احترافه في الدوري السعودي.

وأوضح شوبير أن كولر أبلغ الإدارة أنه يملك البدائل للشناوي في حالة رغبته في الرحيل ورغبة الإدارة في تكريمه خلال الميركاتو الصيفي.