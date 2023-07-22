موجة حر وعاصفة تضربان صربيا واليونان.. اقتلاع للأشجار ومصرع طفل

ضربت موجة حر وأمطار غزيرة، دولتين في قارة أوروبا، ما أسفرا عن مصرع طفل واحد، إذ تشهد اليونان موجة حر، من المتوقع استمرارها، الأسبوع الجاري، فيما وصف عالم الأرصاد يانيس كاليانوس، في قناة «ميجا» الخاصة، موجة الحر الحالية بالمديدة والقوية.

بدوره، قال خبير الأرصاد الجوية بنايوتيس يانوبولوس، على القناة الرسمية، إن عطلة نهاية هذه الأسبوع، ستكون الأكثر سخونة على مدى الـ50 عاما الماضية خلال شهر يوليو الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

41 درجة مئوية في أتيكا بمنطقة أثينا

ومن المتوقع، ارتفاع درجات الحرارة، غدا الأحد، لتلامس 44 درجة مئوية في أثينا و45 درجة مئوية في تيساليا، وظهر أمس الجمعة، سجلت مصلحة «الأرصاد الجوية الوطنية»، حرارة بلغت 41 درجة مئوية في أتيكا بمنطقة أثينا، و44 درجة مئوية في تيساليا وسط البلاد.

وأشار يانوبولوس، إلى أن درجات الحرارة ستبلغ في أثينا أكثر من 40 درجة مئوية لمدة 6 إلى 7 أيام حتى نهاية يوليو الجاري.

من جانبه، رجح كاليانوس، أن تؤدي رياح شمالية تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، إلى اندلاع حرائق، غدا الأحد، وبعد غد الاثنين، فيما قال وزير الحماية المدنية، فاسيليس كيكيلياس، إن أمام اليونان 3 أيام صعبة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الثقافة اليونانية، بقاء كل المواقع الأثرية، بينها «الأكروبوليس» مغلقة في ساعات ذروة الحر حتى غدا الأحد.

إنقاذ 5 أشخاص في شمال صربيا

وفي صربيا، التي شهدت هبوب رياح شديدة مع هطول أمطار في مدينة «نوفي ساد»، لقى طفل «12 عاما» مصرعه شمال البلاد، فيما أنقذت السلطات 5 أشخاص بينهم طفلان.

وتسببت الرياح، في اقتلاع الأشجار، ومساء أمس الجمعة، بدأت عاصفة رعدية وبرق ورياح قوية وأمطار غزيرة في مدينة «نوفي ساد» الواقعة شمال صربيا، ثم وصلت إلى عاصمة البلاد «بلجراد».