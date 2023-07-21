درجات الحرارة غدا.. المحسوسة تصل لـ45 مئوية على بعض المناطق

كشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، إذ تسجل العظمى في كل من القاهرة والوجه البحري 36 والمحسوسة 39 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية، وجنوب سيناء 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية، شمال الصعيد 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا

ويسود طقس غدا السبت مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وتشهد البلاد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا على مدن الجمهورية

وجاءت درجات الحرارة كالتالي في كافة محافظات الجمهورية:

القاهرة 36 - 39

- العاصمة الإدارية 37 - 40

- أكتوبر 36 - 39

- بنها 36 - 39

- دمنهور 35 - 38

- وادي النطرون 36 - 39

- كفر الشيخ 36 - 39

- المنصورة 36 - 39

- الزقازيق 36 - 39

- شبين الكوم 36 - 39

- طنطا 36 - 39

- دمياط 34 - 37

- بورسعيد 34 - 37

- الإسماعيلية 39 - 42

- السويس 39- 42

- العريش 35 - 38

- رفح 35 - 38

- رأس سدر 40- 43

- نخل 39 - 42

- كاترين 35 - 38

الطور 41 - 44

- طابا 38 - 41

- شرم الشيخ 41 - 44

- الإسكندرية 33 - 36

- العلمين الجديدة 32 - 35

- مطروح 32 - 35

- السلوم 35 - 38

- سيوة 40 - 42

- رأس غارب 41 - 44

- الغردقة 41 - 44

- سفاجا 41 - 44

- مرسى علم 40 - 43

- شلاتين 42 - 45

- حلايب 38 - 41

- أبو رماد 40 - 43

- رأس حدربة 38 - 41

- الفيوم 39 - 41

- بني سويف 39 - 41

- المنيا 39 - 41

- أسيوط 40 - 42

- سوهاج 41 - 43

- قنا 42 - 43

- الأقصر 43 - 44

- أسوان 43 - 44

- الوادي الجديد 43 - 44

- أبوسمبل 43 - 44.