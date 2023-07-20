«القاهرة الإخبارية»: حرائق الغابات تعاود الاشتعال بعد إخمادها في اليونان

أكد عبدالستار بركات مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة اليونانية أثينا، أن الغابات مازالت مشتعلة في التلال والجبال شمال وغرب وشرق العاصمة، وسط جهود قوات الحماية المدنية لإخمادها نهائيًا.

الحرائق تشتعل مرة أخرى

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء»، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد نجاح قوات الحماية المدنية في إخماد النيران، فإنها تعاود الاشتعال مرة أخرى في غضون ساعتين بسبب الرياح الشديدة، لافتًا إلى أن اليونان طلبت العون من بعض الدول الأوروبية وهناك بعض الدول التي لبت النداء.

وأشار إلى أن هناك طائرات بالفعل وصلت من فرنسا وإيطاليا وقوات من بولندا وسلوفاكيا ومن المنتظر وصول قوات من ليتوانيا.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن هذه الحرائق تمثل كابوسا لليونان كل صيف مشيرًا إلى أن الحرائق مشتعلة منذ 4 أيام وأن السلطات حذرت من اشتعال الحرائق في الغابات وحذرت أيضًا من استخدام الأدوات الكهربائية المخصصة لقطع الأشجار أو أي شيء ينتج عنه شرر.

وأكد أن التغيرات المناخية هي السبب في تلك الحرائق مشيرًا أنه لأول مرة تصل درجات الحرارة في اليونان إلى 44 درجة لافتًا إلى أن قوات الأمن تبحث عن مندسين قد يكونون وراء إشعال تلك الحرائق.