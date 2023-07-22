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معجب يقتحم مسرح حفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة والأخير يحضنه

كتب:

أحمد عبدالرحمن
01:39 ص | السبت 22 يوليو 2023
تامرحسني وأحد الحاضرين للحفل

تامرحسني وأحد الحاضرين للحفل

اقتحم شخص من الجمهور مسرح حفلة تامر حسني، المقامة حاليا على هامش حفل أفتتاح مهرجان العلمين الجديدة، وبكى بشدة ليقوم تامر حسني باحتضانه.

بينما دخل تامر حسني حفلته بمهرجان العلمين، وهو طاير في الجو، على نغمات أغنية " هرمون السعادة", وحرص على الرقص مع الجمهور. وقال تامر حسني:"انا اتشرف ان تم اختياري لاحياء حفل افتتاح مهرجان العلمين، واتمني ان نحافظ عليه ويستمر لتجميع نجوم مصر والوطن العربي". وكان تامر حسني نشر صور من بروفات الحفل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، وعلق عليها:"من تحضيرات امس استعداداً لحفل اليوم بالعلمين مستنيكوا يا حلوين .. و تاني … امانه عليكم محدش يتأخر عشان في معاد لقفل الابواب مكتوب على التذاكر ده كمان غير احتمالات الزحمه بالتوفيق".

 

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بقلم أحمد عبدالرحمن