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لحظة دخول تامر حسني مهرجان العلمين: أتشرف باختياري لحفل الافتتاح (فيديو)

كتب:

أحمد حامد دياب
01:07 ص | السبت 22 يوليو 2023
تامر حسني

تامر حسني

دخل الفنان تامر حسني حفله الأول ضمن فاعليات مهرجان العلمين طائرًا في الجو في مفاجأة جديدة لجمهوره وجمهور المهرجان الذي تفاجأ بدخول حسني بشكل جديد لم يظهر في المسارح المصرية من قبل.

وحرص تامر حسني على توجيه التحية لمهرجان العلمين والحضور مضيفًا: «أنا بتشرف إني تم اختياري إني أعمل افتتاح مهرجان العلمين والمهرجان ده عاوزين نحافظ عليه كل سنة عشان يجمعنا ويجمع كل مطربينا في الوطن العربي».

الحفلة المقبلة في المهرجان لأحمد سعد 

أما الحفلة المقبلة في المهرجان فهي حفلة الفنان أحمد سعد يوم الخميس 27 يوليو، وفي يوم 28 يوليو الشهر الجاي يحيي كل من الفنانين اللبنانين نانسي عجرم وراغب علامة حفلا بمهرجان العلمين الجديدة، كما تقيم فرقة كاريوكي حفلا بالمهرجان في يوم 4 أغسطس المقبل.

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