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تامر حسني يطير في الهواء بحفله بمهرجان العلمين الجديدة (صور)

كتب:

أحمد عبد الرحمن ومحمد عبدالعزيز
12:47 ص | السبت 22 يوليو 2023
تامر حسني

تامر حسني

حرص الفنان تامر حسني، على تقديم مفأجاة لجمهور حفلته بافتتاح مهرجان العلمين الجديدة، إذ دخل الحفلة وهو يطير في الهواء، على أنغام أغنية «هرمون السعادة»، وحرص على الرقص مع الجمهور، وشكرهم على الحضور الكبير للحفل.

 

تامر حسني: أتشرف باختياري لإحياء حفل افتتاح مهرجان العلمين

وقال تامر حسني في بداية الحفل: «أنا أتشرف أنه جرى اختياري لإحياء حفل افتتاح مهرجان العلمين، وأتمنى أن نحافظ عليه ويستمر لتجميع نجوم مصر والوطن العربي»، وبعد أغنية هرمون السعادة التي ارتداها خلال فيلمه الجديد «تاج»، وحصل على استراحة قام بتغيير ملابسه إلى الزي الذي أكمل الحفل به، وهو تيشرت أبيض و«بليزر» أحمر. 

وكان تامر حسني نشر صورًا من بروفات الحفل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها: «من تحضيرات أمس استعدادًا لحفل اليوم بالعلمين مستنيكوا يا حلوين.. وتاني أمانة عليكم محدش يتأخر عشان في ميعاد لقفل الأبواب مكتوب على التذاكر ده كمان غير احتمالات الزحمة بالتوفيق».

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