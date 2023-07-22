كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر

أطلقت كوريا الشمالية صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر، الواقع بين الأراضي الصينية وشبه الجزيرة الكورية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بلينكين: استفزازات «بيونج يانج» الصاروخية غير مسبوقة

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن استفزازات «بيونج يانج» الصاروخية غير المسبوقة عززت تعاون بلاده مع كوريا الجنوبية واليابان.

غواصة أمريكية تغادر كوريا الجنوبية

وأمس الجمعة، غادرت غواصة الصواريخ الباليستية النووية الاستراتيجية «يو إس إس كنتاكي» الأمريكية من فئة «أوهايو»، كوريا الجنوبية، بعد 3 أيام من زيارتها النادرة إلى ميناء في مدينة «بوسان»، في استعراض كبير للقوة ضد تهديدات «بيونج يانج» العسكرية، وفقا لما أعلنه مصدر مطلع.

وأمس الأول الخميس، حذر وزير الدفاع الكوري الشمالي، «كانج سون نام»، من أن زيارة الغواصة «يو إس إس كنتاكي» إلى الجارة الجنوبية قد تندرج تحت الشروط القانونية لاستخدام «بيونج يانج» للأسلحة النووية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.