عاجل.. مصدر يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع زيزو

نفى مصدر داخل النادي الأهلي، كل ما تردد بشأن دخول النادي في مفاوضات مع أحمد السيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، لضمه إلى الفريق في الفترة المقبلة.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، لم يدخل في أي مفاوضات سواء من قريب أو من بعيد مع زيزو لضمه إلى النادي الأهلي».

حقيقة مفاوضات الأهلي مع زيزو

وأضاف: «كل ما تردد في هذا الشأن، عار تمام من الصحة، وزيزو خارج حسابات النادي الأهلي».

وتحدثت بعض التقارير الصحفية، عن دخول النادي الأهلي، في مفاوضات قوية مع أحمد السيد زيزو، لاعب نادي الزمالك.

ويُعد أحمد السيد زيزو، أحد أفضل لاعبي الدوري المصري الممتاز في الفترة الأخيرة، في ظل تألقه اللافت مع الزمالك.

وتعاقد النادي الأهلي، مع إمام عاشور، من نادي ميتلاند الدنماركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، ليكون أولى صفقات الفريق الأحمر.

الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه

ويسعى النادي الأهلي، إلى تدعيم صفوف فريقه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد، خاصة في خط الهجوم.