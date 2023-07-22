عاجل.. أزمة منتظرة داخل الأهلي بسبب محمد الشناوي: تعرف على التفاصيل

تلوح في الأفق بوادر أزمة كبيرة داخل جدران النادي الأهلي، بشآن مصير محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، والسماح له بالاحتراف حال تلقيه عرضَا مغريًا من أحد أندية الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تيار في الأهلي يتمسك ببقاء محمد الشناوي

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، إن هناك بعض الأصوات تطالب بعدم رحيل محمد الشناوي عن الفريق مهما كانت المغريات، والإبقاء عليه شيء أساسي للحفاظ على قوة الفريق الذي حصد 5 بطولات هذا الموسم.

وأكد أن هذه الأصوات ترى عدم رحيل محمد الشناوي بأي شكل وبقائه أمر لا خلاف عليه، خاصة وأنه يمثل نصف قوة الفريق في الوقت الحالي وصمام الآمان للمارد الأحمر، وفرس الرهان في المواجهات المصيرية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال رحيله.

وأوضح أن التيار الداعم لبقاء محمد الشناوي، يخشى انهيار الفريق بعد رحيل محمد الشناوي، خاصة وأن الفريق مُقبل على بطولات هامة في الموسم الجديد، سواء بطولة السوبر الأفريقي والمحلي، وكأس العالم للأندية، بجانب نسخة كأس العالم للأندية المجمعة التي تقام في 2025 بمشاركة 32 فريقًا.

وارتبط اسم محمد الشناوي بالعديد من العروض من السعودية، للرحيل من الأهلي في الصيف الجاري، خاصة في ظل تألقه مع المارد الأحمر والمنتخب الوطني خلال الفترة الماضية.