إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق أوكرانية بينها ميكولاييف

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة تأهب جوي في عدة مناطق أوكرانية من بينها سومي وميكولاييف وكيروفوهراد وبولتافا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن القوات الأوكرانية كانت تفتقر في البداية إلى معدات لإزالة الألغام، مضيفا خلال منتدى«آسبن» الامني السنوي، إن قوات بلاده تلقت بعد ذلك المساعدة من جانب الغرب.

مساعدة أمريكية جديدة لأوكرانية بـ400 مليون دولار.. تشمل ناقلات «سترايكر»

قال مسؤولون أمريكيون، إن من المتوقع، إعلان «واشنطن» عن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار إلى كييف في 25 يوليو الجاري، تشمل الذخيرة وناقلة الجند المدرعة من طراز «سترايكر» ومعدات لإزالة الألغام وذخيرة لأنظمة الصواريخ «ناساماس» وأنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» وراجمات الصواريخ «هيمارس».

وستنقل «واشنطن»، أنظمة الصواريخ «تاو» و«جافلين» المضادة للدبابات إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، إن تصريحات منظمة «الأمم المتحدة» حول ضربات «موسكو» على مواقع في ميناء أوديسا الأوكراني دليل على ازدواجية المعايير والنفاق، مضيفة في بيان: «لا بد من إدانتها»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أدان الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة∙، أنطونيو جوتيريش، بحزم ضربات روسيا على مواقع في «ميناء أوديسا» الأوكراني وبعض الموانئ الأخرى على البحر الأسود.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن قيادة الأمم المتحدة تعودت على الصمت إزاء المسائل المحرجة بناء على اعتبارات سياسية.

سوليفان: ​​الكثير في الحكومة الأمريكية يخضعون لعقوبات روسية

بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان،إن ​​الكثير في الحكومة الأمريكية، يخضعون لعقوبات تفرضها «موسكو»، معربا في «منتدى آسبن» الأمني السنوي، عن ثقته في أن عقوبات «موسكو» المفروضة عليه وعلى المسؤولين الأمريكيين الآخرين لن تتعارض مع اتصالاتهم بالجانب الروسي إذا لزم الأمر.