موسكو تتهم أوكرانيا باستخدام ممر تصدير الحبوب لشن هجمات إرهابية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن سيرجي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسية، اتهم أوكرانيا، باستخدام ممر تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، لشن «هجمات إرهابية» على المصالح الروسية، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف جسر القرم في وقت سابق هذا الأسبوع.

انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب

جاء ذلك في إفادة أدلى بها «فيرشينين» اليوم الجمعة، حول قرار روسيا بالانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأعلنت موسكو، الإثنين الماضي، انسحابها من «مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب»، التي عقدتها مع كييف، بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، في يوليو 2022، للسماح بتأمين تصدير الحبوب وسط الحرب الدائرة منذ فبراير 2022، وتم تجديده مرات عديدة، قبل أن ينتهي في 17 يوليو بعد إعلان موسكو تعليقه.