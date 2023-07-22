رئيس المشروع القومي لتطوير الأرز: تسجيل أول صنف مصري من «البسمتي»

أكد الدكتور حمدي موافي رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز، أن مصر ابتكرت أصنافًا جديدة للأرز البسمتي، مشيرة إلى أنها أول مرة تسجل فيها مصر أصناف مصرية جديدة للأرز البسمتي الذي تحتكره الهند وباكستان.

مصر كانت تستورد ما يزيد عن 150 مليون دولار أرز بسمتي

وأوضح خلال لقاء خاص من محطة سخا بكفر الشيخ مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc» أنه تم تسجيل أول صنف مصري للأرز البسمتي تحت اسم «جيزة 201» طويل الحبة لافتًا إلى أن مصر كانت تستورد ما يزيد عن 150 مليون دولار أرز بسمتي.

وأعرب «موافي» عن أمله التوسع في زراعة الأرز البسمتي داخل مصر، لافتًا إلى أن عددا كبيرا من المزارعين يطلب زراعة هذا الصنف، مشيرًا إلى أن زراعة 100 ألف فدان من هذا الصنف يمكن تغطية احتياجات المنطقة العربية بالكامل من هذا الأرز.

محطة سخا بكفر الشيخ أقدم محطة بحوث زراعية في الشرق الأوسط

وقدم «القرموطي» حلقة خاصة من محطة سخا بكفر الشيخ أقدم محطة بحوث زراعية في الشرق الأوسط والتي تعتبر الداعم الرئيسي للتنمية الزراعية في مصر.