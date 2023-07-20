بشرى سارة من نقيب الفلاحين لـ«المصريين»: الأرز سيتراجع لـ10 جنيهات في هذا الوقت

توقّع حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، تراجع طن الأرز الشعير إلى 10 آلاف جنيه، لافتا إلى أنّ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة يباع حاليا بـ13 ألف جنيه، ويصل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة إلى 13 ألفا و500 جنيه.

توقع بتراجع أسعار الأرز

وأضاف عبدالرحمن، أنّه يتوقع تراجع أسعار الأرز بعد 20 يوما من الآن، ليصل سعر كيلو الأرز الشعير إلى 10 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الأرز الأبيض بين 15 حتى 17 جنيها، حسب النوع، لعدة أسباب، أولها زيادة المساحات المنزرعة من الأرز عن العام الماضي بنحو 500 ألف فدان، ووجود كميات كبيرة من الأرز المستورد مخزنة لدى التجار، وبدء حصاد الأرز المبكر بعد 20 يوما من الآن.

وأوضح نقيب الفلاحين، أنّ طن الأرز الأبيض عريض الحبة، يباع حاليا بنحو 22 ألف جنيه، فيما وصل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة إلى 20 ألف جنيه، ويتراوح السعر للمستهلكين بين 22 حتى 23 جنيها للكيلو.

زراعة 1.6 مليون فدان أرز

وأكد عبدالرحمن، أنّ استيراد كميات كبيرة من الأرز، تسبب في زيادة المعروض وانخفاض أسعار الأرز، خاصة وأنّ الارتفاع الكبير في أسعار الأرز الموسم الماضي أدي إلى تهافت المزارعين على زراعة الأرز، ما زاد المساحات المنزرعة من مليون و100 ألف فدان الموسم الماضي، لأكثر من مليون و600 ألف فدان الموسم الحالي.