تراجع 800 جنيه في سعر طن الأرز الشعير «عريض الحبة» اليوم

شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم، تراجعا كبيرا لـ«عريض الحبة»، خلال عمليات البيع والشراء التي جرت داخل الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في شتى ربوع محافظات الجمهورية.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم سجل تراجعاً لـ«عريض» و«رفيع الحبة»، ما يعود بالنفع على قطاع كبير من المستهلكين في محافظات الوجهين البحري والقبلي، وجاءت أسعاره كالتالي:

- سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 14 ألف جنيه، بتراجع 800 جنيه للطن.

- سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 13 ألفا و600 جنيه، بتراجع 100 جنيه للطن.

كفر الشيخ والدقهلية الأكثر إنتاجا

وأشار «عبد الغفار» إلى أن سعر طن الأرز الشعير اليوم شهد حركة بيع وتداول على نطاق كبير للغاية بالأسواق، نظرا لتراجعه، لافتا أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية تنتجان نحو 82% من الأرز الشعير في المحافظات، وذلك خلال الموسم الحالي.