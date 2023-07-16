«بحوث سخا»: بدء حصاد الأرز بعد 20 يوما في كفر الشيخ

قال الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز بمحطة سخا، في محافظة كفر الشيخ، إن المزارعين يبدأون حصد محصول الأرز في مركز الرياض التابع للمحافظة، بعد 20 يوماً من الآن كأول مركز في المحافظات.

حصاد 242 ألف فدان أرز بعد مرور أسابيع

وأوضح الدكتور «الرفاعي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المساحة المنزرعة من الأرز الشعير في المحافظة بلغت نحو 242 ألف فدان، وخلال شهر من الآن يبدأ حصد الأرز في جميع المراكز إذ تستحوذ المحافظة على إنتاجية 42% من الجمهورية.

زراعة أصناف الأرز في كفر الشيخ مع هطول الأمطار

وأضاف «الرفاعي» أن كفر الشيخ، اعتمدت على زراعة الأرز كأولى المحافظات واعتمد على ري الأمطار ما يجعلهم أولى المناطق في الحصاد، حيث يتم زراعة أصناف تقاوي، «جيزة 177، وجيزة 178، وجيزة 179، وسخا 101، وسخا 104، وصنف سخا 106، وصنف سخا 107، وصنف سخا 108، وكذلك سخا سوبر 300، وصنف هجين مصري 1» التي تبلغ إنتاجية الفدان منها ما بين 4 حتى 5 أطنان أرز رفيع وعريض الحبة.