ارتفاع حصيلة وفيات فيضانات كوريا الجنوبية إلى 47 شخصا

ارتفعت حصيلة وفيات الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد منذ أوائل الأسبوع الماضي في كوريا الجنوبية إلى 47 شخصا على إثر انتشال السلطات جثة رجل في الستينيات من عمره في «يتشيون» جنوب شرق العاصمة «سول»، فيما لايزال 3 أشخاص في عداد المفقودين.

توقعات بهطول أمطار موسمية

وكانت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، قالت في وقت سابق، إنه من المتوقع هطول أمطار موسمية تصل إلى 100 مليمتر من اليوم السبت حتى بعد غد الاثنين، فيما ستشهد منطقة سول الكبرى هطول أمطار تتراوح من 50 إلى 100 مليمتر خلال نهاية الأسبوع،