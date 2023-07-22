تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ كروز.. استهدفت البحر الأصفر

أطلقت كوريا الشمالية، فجر اليوم السبت، عدة صواريخ كروز على «البحر الأصفر»، وكشفت وسائل إعلام، تفاصيل عملية الإطلاق الجديدة لـ«بيونج يانج».

وفجر اليوم السبت، أعلنت «هيئة الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، إطلاق «بيونج يانج» عدة صواريخ كروز على البحر الأصفر، حوالي الساعة 4:00 صباحًا بالتوقيت المحلي «9:00 مساءً بتوقيت القاهرة».

وحللت المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية عمليات الإطلاق الجديدة لـ«بيونج يانج»، وأوضحت «الأركان المشتركة»، أن الجيش الكوري الجنوبي، عزز المراقبة واليقظة بينما يتعاون عن كثب مع الولايات المتحدة ويحافظ على حالة استعداد حازمة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«سول»: نراقب عن كثب أنشطة إضافية من جانب كوريا الشمالية

وأضافت «هيئة الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية، أنها تراقب عن كثب أنشطة إضافية من جانب كوريا الشمالية.

إطلاق صاروخي «هواسال 1» و«هواسال 2» في مارس الماضي

وفي مارس الماضي، أعلنت كوريا الشمالية إنها أطلقت صواريخ كروز استراتيجية مزودة برأس حربي تجريبي يحاكي رأسًا نوويًا، وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية في ذلك الوقت، إن صاروخين استراتيجيين من نوع «هواسال 1» وصاروخين استراتيجيين «هواسال 2»،ضربا بدقة أهدافًا محددة في البحر الشرقي «بحر اليابان».