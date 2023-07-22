مستشار برنامج المناخ العالمي: لا توجد منطقة بالعالم لم تشهد ارتفاع الحرارة

أكد الدكتور مجدي علام خبير البيئة ومستشار برنامج المناخ العالمي، أنه ليس من الغريب أن ترتفع درجات الحرارة خاصة خلال شهري يوليو وأغسطس، لافتًا إلى أنه لا توجد منطقة في العالم لم تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

درجة الحرارة في الكويت تجاوزت 55 درجة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن درجة الحرارة في الكويت تجاوزت 55 درجة وأن هناك بعض الدول في منطقة الخليج تجاوزت فيها درجات الحرارة 60 درجة في بعض الأماكن.

الصيف الحالي شديد الحرارة ولم يتوقع أحد ذلك

ووصف «علام» الصيف الحالي بأنه شديد الحرارة مؤكدًا أن هناك غرابة نسبية نظرًا لأنه لم يتوقع أحد الوصول لهذه الدرجات في هذه الفترة من فصل الصيف.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة توقعت أن ترتفع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة عام 2050 مشيرًا إلى أن تقرير سكرتارية المناخ الأخير يتوقع أن تزيد درجة حرارة الأرض 2.5 درجة بحلول عام 2050، في الوقت الذي زادت فيه درجة حرارة الأرض الـ100 عام الماضية بمعدل 0.09 درجة فقط.