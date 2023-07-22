إرشادات للمواطنين لتفادي مخاطر ارتفاع الحرارة بالصيف.. «علشان تخلي بالك»

أصدر حي المعادي بمحافظة القاهرة عددا من الإرشادات للمواطنين لتفادي مخاطر موجة الحرارة في الفترة الراهنة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وناشد حي المعادي في تقرير، المواطنين، باتباع تلك الإرشادات للحد من أي كوارث بسبب ازدياد درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ومن تلك النصائح ما يلي:

- عدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس

- عدم ملء خزان وقود السيارات

- عدم تشغيل سخانات المياه لتجنب حدوث حرائق

- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم

محاذير وقت السفر

- عدم وضع العطور وبطاريات الأجهزة داخل السيارات

- الحد من السرعات وقت ارتفاع درجة الحرارة

- التأكد من فصل الأجهزة الكهربائية أثناء قطع التيار الكهربائي

- عدم التحميل على عدادات الكهرباء أوقات ذروة الحرارة.

الحد من حرارة الجو

جدير بالذكر أن البلاد تتعرض حاليا لطقس حار، وهناك حزمة من الإجراءات على المواطنين اتباعها للحد من أزمة الموجة الحارة وتفادي مخاطرها وتجنب حدوث الحرائق حاليا بكل وسائل الوقاية.