مقتل شخصين وإصابة 4 جنود جراء انفجار سيارة مفخخة في كولومبيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 جنود، جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من قاعدة عسكرية بكولومبيا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

مجهولون يفجرون سيارة مفخخة

وقال حاكم «ولاية ويلنجتون» رودريجيز بينافيدس، إن مجهولين فجروا سيارة مفخخة بالقرب من قاعدة «نارانجيتوس» العسكرية في مقاطعة أراوكا بكولومبيا، ما أسفر عن مقتل شخصين في السيارة وإصابة 4 جنود آخرين.

من جانبها، أشارت مصادر لصحيفة «إل تيمبو» الكولومبية، إلى أن التفجير وقع في حوالي الساعة 5 مساء أمس الجمعة التوقيت المحلي«01:00 فجرا بتوقيت القاهرة».

رئيس كولومبيا: الحكومة لن تتسامح مع ترهيب السكان

وأوضح رودريجيز، عبر«تويتر»، أن سيارة مفخخة غادرت بلدية تامي في اتجاه سان سلفادور انفجرت قبل وصولها إلى قاعدة نارانجيتوس العسكرية، فيما قال الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، إن الحكومة لن تتسامح مع ترهيب السكان.