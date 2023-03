5 أحداث عالمية في يوم.. بينها انتهاء الهدنة بين حكومة كولومبيا وعصابة مخدرات

شهدت عدد من الدول خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية وصحية كان من أهمها إعلان الحكومة الكولومبية، انتهاء الهدنة مع عصابة «عشيرة الخليج» المتمردة

وأعلن رئيس كولومبيا جوستافو بيترو انتهاء الهدنة، مع كلان ديل جولفو أو «عشيرة الخليج» المتمردة الموقعة في31 ديسمبر 2022، على إثر أعمال مسلحة ضد السكان المدنيين في «باجو كاوكا» وهجوم على رجال الشرطة ومقتل أحدهم، كما أصدر أمرا لقوات الأمن «أكثر من 10 آلاف» باستئناف العمليات العسكرية ضد العصابة

وتعد «عشيرة الخليج» أكبر عصابات مهربي المخدرات الكولومبية التي نشأت بعد تسريح جزء من المجموعات شبه العسكرية في 2006، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.وقال بيترو، عبر «تويتر»، إن بلاده لن تسمح لـ«عشيرة الخليج»، بمواصلة زرع الفزع والرعب في المجتمعات.

صحيًا، أعلنت منظمة «الصحة العالمية»، مساء أمس الأحد، عن تفشي فيروسي شلل الأطفال والحصبة في اليمن، موضحة عبر «تويتر»، أنَّ أكثر من 80% من الأطفال الذين يعانون من الحصبة لأنهم لم يتلقوا اللقاح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي الولايات المتحدة، طالب أكثر من 200 منظمة تقدمية حقوقية وأفراد من الجالية السورية والعربية، مشاركون في مظاهرة احتجاجية بـ«واشنطن» برفع الحصار الانسحاب من الأراضي السورية وإنهاء العقوبات الجائرة على الشعب السوري، كما نددوا، بالتضليل الإعلامي الذي تنتهجه المؤسسات الصحفية.

وانطلقت المظاهرة من أمام «البيت الأبيض» في واشنطن وحمل المشاركون، نعوشاً رمزية ملفوفة بأعلام الدول الأكثر تضرراً من الحصار والحروب المدمرة التي قادتها أمريكا في شوارع العاصمة الأمريكية، وصولاً إلى مبنى صحيفة «واشنطن بوست».

بدوره، قال عضو مجلس «الجمعية التاريخية العسكرية» الروسية، أليكسي بلوتنيكوف، إن غزو أمريكا للعراق «20 مارس 2003» بذريعة كاذبة دمر البلاد وأغرقها في صراعات لا نهائية وحول منطقة «الشرق الأوسط»، لقوس من عدم الاستقرار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وشدد بلوتنيكوف على أن الهدف الحقيقي لـ«واشنطن» هو السيطرة على حقول نفط العراق.

وفي بنجلادش، الواقعة في جنوب شرق قارة آسيا، لقي 19 شخصًا مصرعهم وأُصيب أكثر من 20 آخرين على إثر سقوط حافلة مسرعة في مجرى مائي وسط البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت الحافلة المنكوبة، قادمة من مدينة «خولنا» جنوب غربي البلاد إلى العاصمة «دكا»، فيما بدا فقدان السائف السيطرة عليها.

من جانبه، قال المسؤول في شرطة الطرق السريعةأبو نعيم مفضل الحق، إن الحادث وقع عندما وصلت الحافلة إلى منطقة «شبشار» بـ«ماداريبور».

#Dhaka #Bangladesh- At least 19 people killed and 30 injured following a Imad Paribahan passenger bus crash into a ditch on Bhanga-Dhaka Expressway in #Shibchar Upazila of #Madaripur District, Highway Police say (Md Jaber Hossain) pic.twitter.com/SDNVQPUsJo