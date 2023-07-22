السيطرة على حريق 4 محلات في محطة الرمل بالإسكندرية دون خسائر بشرية

شب حريق هائل في 4 محلات بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران، وذلك دون خسائر بشرية.

اشتعال النيران في 4 محلات

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة المنشية، يفيد بوقوع حريق في شارع سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل، وامتدت النيران إلى 4 أماكن ملاصقة لبعضها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنشية ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

السيطرة على الحريق بالإسكندرية

ورجحت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا تسبب في نشوب الحريق في مطعم، ما أدى لاشتعال النيران وامتدادها إلى باقي الأماكن المجاورة، والتي تمثلت في محمصة ومسرح للأطفال ومحل لبيع النظارات.

وتم السيطرة على النيران وإخماد الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيقات.