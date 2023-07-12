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السيطرة على حريق فيلا شرق الإسكندرية دون وقوع إصابات

كتب:

كيرلس مجدى
07:00 م | الأربعاء 12 يوليو 2023
حريق فيلا في الإسكندرية

حريق فيلا في الإسكندرية

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق في فيلا «الفايد» بمنطقة فيكتوريا شرق الإسكندرية دون إصابات أو تلفيات حيث اقتصرت الحريق على حديقة الفيلا وجرى السيطرة عليها سريعا قبل امتدادها إلى المبنى.

تفاصيل حريق فيلا في الإسكندرية 

بدأت الواقعة حين تلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق نشب فى فيلا وبالمعاينة تبين انه بسبب اشتعال النيران ي مخلفات وانتقلت النيران سريعا الى منطقة الحديقة وتم السيطرة عليه.

السيطرة على حريق فيلا في الإسكندرية 

وبحسب شهود العيان فإنه أثناء اشتعال النيران في بعض المخلفات، لم يتمكن الحارس في السيطرة عليها بسبب ارتفاع درجات الحرارة ووجود رياح انتقلت النيران إلى الحديقة ثم جرى السيطرة عليها تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة.

 

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بقلم كيرلس مجدى