وظائف خالية بأحد المستشفيات الكبرى في القاهرة.. رواتب مجزية وتأمينات

تحرص وزارة الشباب والرياضة، على مساعدة الشباب في تحقيق الريادة بالمجتمع، سواء كان ذلك بتأهيلهم لسوق العمل في مختلف المجالات، أو بتوفير فرص عمل ووظائف تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، والحصول على مرتبات تضمن لهم حياة كريمة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية»، وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم المفتوح للتوظيف لمستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر.

ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل اليوم المفتوح للتوظيف والشروط المطلوبة للوظائف الخالية وحقوقها ومميزاتها، والتي جاءت كالتالي:

تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح

حددت وزارة الشباب والرياضة موعد اليوم التوظيفي المفتوح للعمل في مستشفى دار الفؤاد، يوم الثلاثاء المقبل، في مقر المستشفى بمدينة نصر، والموجودة في تقاطع شارع يوسف عباس مع طريق الأوتوستراد أمام نادي الزهور - الدور السادس، بإدارة الموارد البشرية من الساعة 9 صباحا حتى 3 مساء.

الوظائف المطلوبة

- أخصائيو تمريض للرعاية المركزة والأقسام الداخلية.

- فنيو تمريض تخصص أسنان من معهد تمريض حكومي.

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل بكالوريوس التمريض ومعهد تمريض حكومي.

- أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن عام.

- نظام العمل يكون 17 شفت شهريا/ 12 ساعة حد أدنى.

حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح المستشفى العاملين بها رواتب مجزية.

- يجرى اختيار الموظفين بعد احتساب سنوات الخبرة.

- تمنح المستشفى للعاملين بها بدل طبيعة العمل، بالإضافة إلى بدلات أخري.

- توفر المستشفى للعاملين بها تأمين صحي واجتماعي.

- توفر المستشفى للعاملين بها وجبات مدعمة.