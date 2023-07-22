إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على طريق مرسى علم

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مرسى علم جنوب البحر الأحمر، وتم استدعاء سيارات الاسعاف ونقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، وحُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 7، شمال مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

اسماء المصابين في حادث مرسى علم

وكشف مصدر طبي بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم، أن الإصابات ترواحت بين خفيفة ومتوسطة، وتم عمل الإسعافات الأولية للمصابين، وهم كريم محمد عبد الباسط، 32 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وعائشة أبو النجا محمود، 28 سنة، مصابة بكسر في عظمة الترقوة اليمنى، وكارما محمد عبد الباسط، 9 أشهر، مصابة بتجمع دموي تحت فروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم.