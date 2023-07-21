مطار مرسى علم يستقبل 128 رحلة طيران تقل آلاف السياح من أوروبا

يستقبل مطار مرسى الدولي 128 رحلة طيران سياحية تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم كشف وصول 128 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، تقل 25 ألف سائح من جنسيات مختلفة على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من السبت وحتى نهاية الأسبوع.

ومن جانبه أشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مرسى علم من مختلف الجنسيات الأجنبية.

استقبال السائحين بالورود

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، أن فنادق مرسى علم والمنتجعات السياحية تستقبل آلاف السائحين بالورود ومشروبات الضيافة، مع إنهاء إجراءات التسكين سريعا، مع عمل مهرجانات الشواطئ المفتوحة وتقديم فقرات وبرامج متنوعة ومسابقات ترفيهية بمشاركة فرق الأنيميشن، بهدف تنشيط السياحة وإدخال البهجة والسرور على السائحين، وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسى علم.