معلومات عن سمكة نابليون بعد ظهورها في مرسى علم.. مسالمة ومهددة بالانقراض

أكد الدكتور محمود دار، مدير معهد علوم البحار السابق بالبحر الأحمر، أن سمكة نابليون التي عاودت الظهور أمس في شواطئ مرسى علم، مسالمة ومن النوع الهادئ والخجول، حيث تتميز بخجلها الشديد وحركتها البطيئة، ويصل وزنها لنحو 200 كيلوجرام، وطولها طول شخص بالغ، ومن الأسماك المهددة بالانقراض.

سمكة نابليون في شاطئ مرسى علم

وقال مدير معهد علوم البحار السابق بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن سمكة نابليون من النوع المسالم وتتغذى على الأسماك الصغيرة والمحار والمرجان، ويتراوح طولها بين متر ونصف إلى مترين، ويصل وزنها إلى نحو 200 كيلوجرام، وهي معمرة، حيث يصل عمرها لنحو 25 عاما.

سمكة نابليون مهددة بالانقراض

من جانبه شدد حسن الطيب، الخبير البحري ومؤسس جمعية الإنقاذ البحري، على منع عملية الصيد الجائر لسمكة نابليون، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أنها من الأنواع النادرة والمهددة بخطر الانقراض لانخفاض أعدادها، وتعد من الأسماك بطيئة التكاثر.

سمكة نابليون عنصر جذب سياحي

وأكد «الطيب» أن سمكة نابليون من الثروات البحرية والتي تجذب السائحين الذين يحرصون على الغطس لمشاهدتها والتصوير معها ومداعبتها، حيث تعد رؤية هذه السمكة من أهم عناصر الجذب السياحي لشواطئ البحر الأحمر.

وكان عددا من السياح الأجانب رصدوا ظهور سمكة نابليون على شواطئ مرسى علم أثناء رحلة غطس في منطقة شعاب الفنستون قبالة سواحل مرسى علم جنوب البحر الأحمر.