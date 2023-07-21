سياح بلجيكا يحتفلون بالعيد الوطني على شواطئ مرسى علم.. «ربابة ومزمار وأنيميشن»

احتفل آلاف السياح من دولة بلجيكا، اليوم الجمعة، بالعيد الوطني البلجيكي على شواطئ مرسى علم، والذي يوافق 21 من شهر يوليو كل عام، وذلك على أنغام الربابة والطبل والمزمار البلدي، وبمشاركة عدد من السائحين الأجانب في جو من البهجة والسرور.

اليوم الوطني البلجيكي

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم احتفال اليوم الوطني البلجيكي، أن فنادق مرسى علم حرصت على الاحتفال مع السياح البلجيكيين بعيدهم الوطني.

فرق أنيميشن تشارك في الاحتفالات

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى مشاركة فرق الأنيميشن والفرق الشعبية، وآلاف السياح على أنغام الربابة والمزمار البلدي، وأعلام بلجيكا، بالإضافة لتجهيز تورتة تحمل ألوان علم بلجيكا.

ومن جانبه، أعرب كريستوف لامبرخت، القنصل الفخري البلجيكي بالبحرالأحمر ، عن سعادته باحتفال مرسى علم بالعيد الوطني لدوتهم، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» أن الاحتفال باليوم الوطني البلجيكي يوافق 21 يوليو كل عام، ومعبرا عن شكره لمصر والمصريين.

وأشار ديديه لامبرخت، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية ومستثمر في البحر الأحمر، إلى وجود أجواء احتفالية رائعة على شواطئ مرسى علم، مقدما التهنئة بمناسبة احتفالات اليوم الوطني البلجيكي.

الدولة المصرية تشجع على الاستثمار

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تشجع الاستثمار، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر الداعمين لجذب الاستثمار الأجنبي ووضع مصر على الطريق الصحيح.

كما عبّر باسكال لامبرخت، مدير تسويق بلجيكي بفنادق البحر الأحمر، عن سعادته بأجواء احتفالات اليوم الوطني البلجيكي على شواطئ مرسى علم، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» أن السياح يشيدون بالأجواء في مصر، ومؤكدا أن القطاع السياحي المصري يشهد حالة من الانتعاشة خلال الفترة الحالية.