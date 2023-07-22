الأمن يداهم 4 مصانع تدوير مخلفات دون تصريح في القليوبية 

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة، استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة القليوبية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 5 قضايا متنوعة، على النحو التالي:

في مجال حماية البيئة الصحة العامة، تم ضبط (4 مصانع لتصنيع غراء الأخشاب من مخلفات جلود الحيوانات – تدوير المخلفات المعدنية فى تصنيع سبائك الزهر والنحاس والألمونيوم) جميعها دون ترخيص، بمضبوطات بلغت (11 طن مواد خام مجهولة المصدر «مخلفات جلود حيوانية، ملح، جير حي» ومنتج نهائي لغراء لاصق مغشوش ومقلد وبدون بيانات ومُعد للتداول– 21 طن مواد خام معدنية لمخلفات معدنية مجهولة المصدر ومنتج نهائي لسبائك «الألمونيوم، النحاس، حديد زهر، بدون بيانات معد للتداول).

ضبط مصنع دون ترخيص لإنتاج وتداول المخصبات

وفي مجال الثروة الزراعية «المخصبات الزراعية»، تم ضبط (مصنع دون ترخيص لإنتاج وتداول المخصبات والأملاح الزراعية) بمضبوطات بلغت (23 طن مواد خام كبريتات نحاس سائلة مجهولة المصدر، وبدون أي بيانات أو فواتير شراء تدل على منشأها تُستخدم في التصنيع - طن منتج نهائي لمخصبات وأملاح زراعية مغشوشة ومقلدة وبدون ترخيص من الجهات المعنية مُعبأة ومُعدة للتداول – خط إنتاج غير مرخص لإنتاج وتعبئة المخصبات والأملاح الزراعية).