جيمي فوكس بعد تعافيه من أزمته الصحية: عدت من الجحيم

خرج النجم الأمريكي جيمي فوكس عن صمته، وتحدث مع الجمهور عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها خلال الفترة الماضية، ونُقل بسببها إلى المستشفى، وذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «إنستجرام»، حيث وجه الشكر إلى جمهوره لدعمهم إياه أثناء تعافيه من مضاعفات طبية حدثت في 11 أبريل الماضي، أثناء وجوده في أتلانتا لتصوير فيلم «Back in Action».

جيمي فوكس يوجه الشكر للجمهور

وعبر جيمي فوكس خلال الفيديو عن امتنانه لدعم جمهوره المستمر له، قائلا: «أعرف أن كثيرين كانوا ينتظروا تفاصيل عن حالتي الصحية، ولأكون صادقًا معكم لم أرغب أن يراني أحد في تلك الحالة»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول».

وأضاف: «أريدكم أن تروني وأنا أضحك، أمضي وقتًا ممتعًا، أو أحتفل أو أقوم بمزحة أو أقوم بفيلم أو برنامج تلفزيوني، لم أكن أريدك تروني وأنا موصل بأنابيب وتحاولون معرفة ما إذا كنت سأجتاز تلك المحنة أم لا».

جيمي فوكس: لم أفقد نظري ولست مشلولا

ووجه فوكس الشكر إلى عائلته لتكتمهم على تفاصيل حالته الصحية والأزمة التي مر بها، «لا أستطيع أن أخبركم كم هو رائع أن تدخل عائلتك بهذه الطريقة، لقد حموني»، متابعا: «كان هناك العديد من الشائعات، قال بعض الناس أني أصبحت أعمى ، لكن كما ترون عيوني تعمل بشكل جيد، وقالوا إنني مشلول.. أنا لست مشلولًا».

وتابع: «أنا ذهبت إلى الجحيم وعدت، وشهد طريقي إلى التعافي بعض الحفر أيضًا، لكنني أعود الآن وأنا قادر على العمل»، موضحا أنه يقدر كل الحب الذي حصل عليه طوال تلك الفترة.