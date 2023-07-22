خطوات حجز مقاعد على شواطئ الإسكندرية إلكترونيا.. «حدد مكانك وأنت في بيتك»

منذ بداية فصل الصيف 2023، توجه الكثير من محبي قضاء عطلتهم الصيفية في المدن الساحلية، إلى محافظة الإسكندرية، للاستمتاع بوقت لطيف برفقة العائلة والأصدقاء في شواطئهم المفضلة، وفي كثير من الأحيان يجد المواطن صعوبة في وجود مكان له على الشواطئ، ما يجعله يتخذ حذره في المرات المقبلة بالبحث عن طرق حجز الشواطئ.

وتتيح الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، للمواطنين فرصة حجز الشواطئ التي يرغبون في الذهاب إليها إلكترونيا، حتى يستطيعون إيجاد أماكن بها، ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات حجز شواطئ الإسكندرية إلكترونيا، عبر موفع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والتي جاءت كالتالي:

خطوات حجز شواطئ الإسكندرية إلكترونيا

- يدخل الراغب في الحجز إلى موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

- ثم يبحث في قسم الشواطئ باسم الشاطئ المطلوب الحجز به.

- وبعد ذلك يجرى الضغط على خانة احجز الآن.

- ثم يجرى ملء البيانات المطلوبة لإتمام الحجز، وتتمثل في «الاسم، رقم الهاتف، رقم الواتساب، البريد الإلكتروني، الرقم القومي».

- ثم يجرى تحديد عدد الأفراد الذين يرغب المواطن في حجز مقاعد لهم على الشاطئ الذي يرغب به.

- وبعد ذلك يجرى اختيار تاريخ الحجز، ما عدا الأعياد وأيام الجمعة.

- ثم يضغط على موافقة على الشروط والأحكام.

- ثم اضغط على احجز الآن، حتى يجرى إتمام حجز المقاعد.

- ويظهر أمام المواطن كود على الشاشة، يجب الاحتفاظ به حتى يستطيع المرور به من بوابة الشاطئ.