محافظ الإسكندرية: حملات دورية مفاجئة للتصدي للتعديات على أملاك الدولة

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إنه شدد على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

وأكد اللواء محمد الشريف في تصريحات خاصة لـ «الوطن» ضرورة المتابعة المستمرة مع استمرار الحملات فى جميع أحياء الإسكندرية بشكل يومي ودوري لمنع هذه التعديات قبل تفاقمها.

حملة بحي شرق

قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق حملة مكبرة تمكنت من تنفيذ إزالة فورية ل 17 مقبرة، بمقابر خورشيد بالطريق الزراعي، تم بناؤها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

حي وسط

وشن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بقرية أبيس الثامنة حيث تم إزالة شدة خشبية بالدور الثالث علوي علي مساحة 100م وكذا إزالة أعمال بناء مخالف بقرية أبيس العاشرة حوشة 4 جزء 4 عبارة عن أسوار مخالفة بارتفاع 2م علي مساحة 300م.

العامرية ثان

شن حي العامرية ثان حملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن 4 مقابر مخالفة بدون ترخيص تم إزالتها بالكامل، وكذا إزالة أسوار من الطوب الأبيض، وإزالة مبني من الطوب الأبيض علي مساحة 150م بقريه العراق بالإضافة إلى إزالة أسوار من الطوب بقرية الهوارية.

حي المنتزه أول

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة تمكنت من إزالة عدد 5 متغيرات بعزبة الخروعة، عزبة يحيى، المراغي، الزاويدة على مساحة 8 قيراط.

حملة بحى العجمى

شهد حي العجمي برئاسة هدي ابو كليلة حملة مكبرة شملت️ إزالة جزء من روف شارع 45/4 أكتوبر النخيل وكذا️ إزالة دور أرضى من البلوك الأبيض بدون سقف شارع أكتوبر 2 بجوار مسجد التوفيق فضلا عن إزالة ️سور بشارع الزهور منطقة أبو يوسف بحري.

حملات حي الجمرك

واصل حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفه حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة أعمال بناء بدون ترخيص بالدور الخامس عشر بالعقار الكائن 21 حارة مدورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.