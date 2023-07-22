إدارة التجنيد تنظم احتفالية إنهاء المواقف التجنيدية لعدد من ذوي الهمم بالغربية

نظمت إدارة التجنيد والتعبئة، بالتعاون مع محافظة الغربية، احتفالية بالمركز الثقافي في طنطا للأبناء من ذوي الهمم، خلال تسلميهم شهادات الإعفاء الطبي لإنهاء مواقفهم التجنيدية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقًا من المسؤولية المجتمعية لتوفير كل سبل الراحة لهم.

وألقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، كلمة وجه خلالها، الشكر للقوات المسلحة وما قامت به إدارة التجنيد والتعبئة من جهود لدفع اللجان التجنيدية لمقر تواجد الأبناء من ذوي الهمم، لتوفير كل سبل الراحة، وتقديم الدعم المعنوي لهم خلال إنهاء مواقفهم التجنيدية.

كما ألقى العميد محمد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة في القوات المسلحة، كلمة أشار خلالها إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة، بتوفير كل سبل الدعم للتيسير على أبناء الوطن من ذوي الهمم، واتباع أنسب الأساليب للمعاملة المجتمعية الراقية التي تليق بأبنائنا، ما يسهم في تعميق علاقة الترابط مع قواتهم المسلحة.

وتضمنت الاحتفالية تقديم فقرات فنية قدمها عدد من الطلبة قدمها عدد من الطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي إطار أسري، ومناخ ساده المحبة والاعتزاز من جانب القوات المسلحة والأبناء من ذوي الهمم، تم تكريم الأبناء وتوزيع الهدايا الرمزية عليهم.

من جانبهم وجه الأبناء من ذوي الهمم ومرافقيهم الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقوم به من جهود لرفع روحهم المعنوية.