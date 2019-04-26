"إدارة التجنيد": لم نستغن عن "شيخ الحارة" فيما يختص بعملنا

قال اللواء أشرف عطية، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إن القائد الأعلى للقوات المسلحة طالب بإنهاء التعامل النقدي، فأنشأت القوات المسلحة المركز الإلكتروني لتنفيذ ذلك في خدمات التجنيد.

وأضاف "عطية"، خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أنه "لم يتم الاستغناء عن شيخ الحارة فيما يخص التجنيد، بل يتم العمل معًا في بعض الأمور التي تخص التجنيد".

من ناحية أخرى، ذكر مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أنه ليس من مصلحة القوات المسلحة أن تأخذ أي شخص لديه مشكلة طبية، لأنه يُصبح عبء على القوات المسلحة، مضيفًا: "لازم نعمل إجراءات الكشف الطبي بمنتهى الدقة عشان مفيش أي شخص يدخل القوات المسلحة، وهو عنده مشكلة صحية".