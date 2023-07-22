«الإنتاج الحربي» تُطور مصنع تدوير المخلفات الصلبة ببني سويف.. (صور)

أجرى المهندس عزت محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، يرافقه المهندس منير هلال رئيس قطاع المتابعة الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، بتنفيذ زيارة ميدانية لمحافظة بني سويف، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع رفع كفاءة وتطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بسمسطا بمحافظة بني سويف، وذلك لاستيعاب كميات المخلفات التي يجري توريدها للمصنع من مراكز سمسطا وببا وإهناسيا والفشن.

المساهمة في المشروعات التنموية

يأتي ذلك في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بقيام الشركات والوحدات التابعة بتوجيه كل الإمكانات التصنيعية والبشرية والتكنولوجية للمساهمة في المشروعات القومية والتنموية التي تتم بالدولة، والتي تهدف إلى خدمة المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وقال رئيس مصنع «999 الحربي»، في تصريحات له اليوم، أن وفد «الإنتاج الحربي» تابع أعمال رفع كفاءة المصنع والتي تتم عن طريق شركة حلوان للآلات والمعدات.

رفع كفاءة مصنع التدوير

وأضاف أن وفدا من الوزارة زار محافظة بني سويف، والتقى الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، لاستعراض الموقف التفصيلي لأعمال رفع كفاءة مصنع التدوير؛ حيث تمت الإشارة إلى نسب ومعدلات الإنجاز والتنفيذ، والتي تتجاوز 75 % في مكونات المشروع وتشمل (الأسوار، غرفة الكهرباء، غرفة الأمن، والميزان وغرفة الميزان، وخزاني الصرف والحريق، وحائط الاستقبال وRDF، وخط الفرز والمناخل، ومظلات السيارات والمعدات، المبنى الإداري، الموقع العام).