العثور على جثة طفل غرق بساحل بحر العريش أثناء السباحة

عثرت فرق الإنقاذ على جثمان طفل من أبناء الشيخ زويد، غرق مساء أمس، في بحر الريسة شرق مدينة العريش، واختفت أثاره تماما.

العثور على الطفل الغريق

وقال مصدر طبي بمستشفى العريش العام، في بيان له، إنه جرى وصول جثة طفل يبلغ من العمر 13عاما، غرق أمس، في ساحل بحر الريسة شرق العريش، وتمكنت فرق الإنقاذ من العثور عليه صباح اليوم بالقرب من المنطقة.

وأضاف المصدر الطبي، أنه بالكشف على الجثة تبين وفاة الطفل نتيجة انسداد مجرى التنفس بالمياه والرمال، نتيجة الغرق.

وضع الطفل في الثلاجة تحت تصرف النيابة

وجرى وضع الطفل في ثلاجة مستشفى العريش العام، لحين انتداب الطب الشرعي، واستخراج تصريح الدفن

وكانت مديرية أمن شمال سيناء، قد تلقت إخطارا بغرق طفل من الشيخ زويد يدعى «محمد. أ»، 13 عاما، من قرية أبو طويلة بالشيخ زويد، في ساحل بحر الريسة شرق العريش أثناء السباحة، واختفى عن الأنظار، حتى تمكنت جهود البحث من العثور عليه صباح اليوم، بالقرب من الشاطئ.