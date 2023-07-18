أماكن الشواطئ المجانية في شمال سيناء.. خدمات مميزة طوال اليوم

تتميز محافظة شمال سيناء بوجود عدة شواطئ وأماكن ترفيهية، في العريش أو بئر العبد والشيخ زويد ورفح، وتقبل عليها الأهالي بشكل كبير، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير الأيام الحالية.

إقبال كبير من المواطنين على الشواطئ

وقال عادل أيوب، أحد أصحاب الشاليهات، لـ«الوطن»، إن أهالي العريش يفرون من حرارة البيوت بعد ظهر كل يوم باتجاه الساحل وحتى منتصف الليل طوال فصل الصيف.

فيا قال محمد عامر، أحد أصحاب الكافيهات، إن الإقبال دائما يكون أوقات الظهيرة حتى أوقات المساء، وحينما تشتد حرارة الجو تتوجه الأسر للسباحة والاستحمام والجلوس في الهواء الطلق بعيدا عن الزحام.

كما قالت إحدى سيدات العريش، أن الله منح المدينة البحر، وهو المكان الوحيد الذي يجده الأهالي متنفسا لهم، وغالبية الأسر تأخذ طعامها وشرابها من البيوت لقضاء نصف النهار والليل على الشاطئ.

إضافة خدمات جديدة لشواطئ العريش

بدوره أكد اللواء أسامة العفش، رئيس مجلس مدينة العريش، لـ«الوطن»، أن هذا العام مختلف، حيث يوجد زحام وإقبال كبير من المصطافين القادمين من خارج البلاد ومن المحافظات الأخرى، تزامنا مع توفير خدمات إضافية لم تكن موجود من قبل، إضافة لرصف جميع الطرق المؤدية لساحل بحر العريش.

وقام الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتعاون مع مجالس المدن، بمد تلك الشواطئ بالخدمات اللازمة لاستقبال المواطنين.

حدائق وشواطئ مجانية في شمال سيناء

وتشمل قائمة الشواطئ المجانية والحدائق ما يلي:

- شاطئ ظلام النخيل بساحل بحر العريش، الدخول بالمجان، والمشروبات والمأكولات بأسعار طبيعية.

- شاطئ الريسة من الشواطئ الجميلة والتي تتميز بوجود أعداد من النخيل، وعادة ما تتجمع الأسر عليه، ويحضرون أطعمتهم معهم.

- حديقة سوزان مبارك على ساحل البحر بمنطقة المساعيد غرب العريش، بطول 3 كيلومترات.

- حديقة بالم بلازا والواحة وسط مدينة العريش، الدخول مجاني، وتتراوح أسعار الألعاب بها بين 5 و20 جنيها.

- شاطئ العريش ويبدأ من منطقة الخلفاء الراشدون حتى منطقة سويس، والدخول بالمجان، وتنتشر بها الشاليهات والعشش والشماسي على منطقة الشاطئ، وأسعار العشش تبدأ من 50 إلى 100 جنيه للعشة الواحدة، و50 جنيها للشمسية.

- شاطئ الرواق بساحل بئر العبد، والدخول مجاني، وعادة ما يحضر الأهالي خيامهم لقضاء يوم لطيف على ساحل البحر.

- شاطئ الشيخ زويد، وهو شاطئ مجاني أيضا.