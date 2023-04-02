وصول 14 طبيبا من 4 جامعات إلى مستشفى العريش العام

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، وصول 14 طبيبا من الجامعات إلى مستشفى العريش العام.

استقبال مستشفى العريش العام بشمال سيناء 14 طبيبا

واستعرض استقبال مستشفى العريش العام بشمال سيناء، 14 طبيبا من 4 جامعات مصرية، لتقديم خدمات الفحص والكشف الطبى، وإجراء العمليات للمرضى المترددين على المستشفى.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، إنه تم استقبال الدفعة الجديدة من أطباء الجامعات المصرية، بعد وصولهم إلى مستشفى العريش العام، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأضاف الدكتور حاسم حمدي، مدير عام التثقيف والإعلام، أنّ الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية وتشمل كلا من الدكتور يوسف محمد فهيم أشعة والدكتور مصطفي عبدالعزيز اوعيه دمويه، والدكتور أحمد عادل جراحة مخ وأعصاب، والدكتور كريم فتحي والدكتور أسامه صابر جراحة قلب وصدر، والدكتور عمرو توفيق والدكتور عادل صلاح طب الأورام، والدكتور أحمد مصباح والدكتورمحمد عادل جراحه عامه، والدكتور أحمد محمد تجميل، والدكتور عمرو الشحات والدكتور سعد احمد عظام، والدكتور حازم السيد ودكتوره أماني إسماعيل تخدي، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل.

قافلة للكشف الطبي على المواطنين

وقالت ميرفت عبد الجواد منسق عام القوافل، إنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.