«العريش»: 1.3 مليار جنيه استثمارات.. ونعمل على إنشاء مستشفى جامعى

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن إجمالى الاستثمارات المنفذة بالجامعة يقدر بحوالى 1.3 مليار جنيه ويجرى العمل حالياً على إنشاء مستشفى جامعى تابع لكلية الطب لخدمة أهالى سيناء.

د. حسن الدمرداش: نمتلك 11 كلية ونعمل على التطوير وإضافة كليات ومنشآت جديدة تتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة

وأضاف «الدمرداش» فى حوار لـ«الوطن» أن الجامعة تمتلك 11 كلية ويجرى العمل على التطوير وإضافة كليات ومنشآت جديدة تتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة.. وإلى نص الحوار:

ما حجم الاستثمارات بالجامعة؟

- حجم الاستثمارات التى تنفذها الجامعة يقدر بحوالى 1.3 مليار جنيه، وهو ما يؤكد دورها الريادى فى عملية التنمية الشاملة لمجتمع محافظة شمال سيناء خاصة، وشبه جزيرة سيناء ككل.

ماذا عن استعدادات الجامعة للعام الدراسى الجديد؟

- مستعدون للعام الدراسى الجديد بعدد من البرامج الدراسية المميزة التى تتماشى مع احتياجات سوق العمل، كبرامج الذكاء الاصطناعى والتغذية العلاجية والمساحة وغيرها، وبدأنا الاستعداد لتنسيق الجامعات 2023 الذى بدأ باختبارات القدرات، وقمنا بتجهيز أماكن على أعلى مستوى، سواء قاعات اختبارات القدرات أو قاعات الحاسب الآلى، وتجهيز معامل التنسيق الإلكترونى منذ أول يوم تنسيق وحتى نهايته لأهالى سيناء.

لدينا زيادة مطردة سنوياً فى عدد الطلاب المقيدين نتيجة للأمن والأمان فى سيناء ومن المتوقع أن نصل لـ11 ألف طالب فى العام الدراسى 2023-2024

وماذا عن أعداد الطلاب فى الجامعة؟

- الجامعة لديها زيادة مطردة سنوياً فى عدد الطلاب المقيدين بها، نتيجة للأمن والأمان الذى تحقق فى سيناء، وبالتالى فإن جميع الطلاب الذين كانوا يدرسون خارج العريش، أصبحوا يدرسون حالياً فى الجامعة، بجانب افتتاح عدد من الكليات النوعية التى تخدم وتتماشى مع طبيعة سيناء، مثل كلية الاستزراع المائى والمصايد السمكية، خاصة أن شريحة كبيرة من أهالى محافظة شمال سيناء يتقنون مهنة الصيد ولديهم خبرة كبيرة فى ذلك، وبالتالى فإن الطلاب يُقبلون على الكلية، ومن المتوقع أن نصل لـ11 ألف طالب فى العام الدراسى الجديد 2023 - 2024.

وما موقف كلية الطب البشرى؟

- بدأنا العمل بها العام الماضى، ومقيد بها 150 طالباً حالياً بجانب أعضاء هيئة التدريس وهو ما كان له أثر إيجابى على رفع الكفاءة الطبية والرعاية الصحية لأهالى سيناء، ونعمل حالياً على إنشاء المستشفى الجامعى ليكون تابعاً لكلية الطب ويخدم أهالى سيناء جميعاً.

نسعى لتنفيذ أبنية ذكية بالتكنولوجيا الخضراء فى إطار الانتقال إلى جامعات الجيل الرابع

وما إمكانيات الجامعة ومراحل العمل والتطوير المستمر لقطاعاتها؟

- الجامعة تمتلك 11 كلية، وتعمل كل وقت على التطوير المستمر وإضافة كليات ومنشآت جديدة تتماشى مع رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة والجمهورية الجديدة، ونعمل على أن يكون بها مبانٍ تحقق شروط الأبنية الذكية والتكنولوجيا الخضراء، فى إطار تحقيق رؤية الانتقال إلى جامعات الجيل الرابع وتضم الجامعة كليات التربية والعلوم الزراعية البيئية والتربية الرياضية والعلوم والآداب والتجارة والاستزراع السمكى والمصايد البحرية والاقتصاد المنزلى والطب البيطرى والطب البشرى والحاسبات والمعلومات، بجانب معهدين بحثيين للدراسات العليا والبيئية.

ونعمل فى الجامعة على تعظيم قيمة البحث العلمى وكيفية الاستفادة منه فى خطط تنمية شبه جزيرة سيناء، كما نسعى لتقديم خريج يمتلك المعرفة والمهارة معاً والجامعة شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة فى جميع المجالات والإمكانيات ما جعلها إحدى القلاع التعليمية التنموية، وكليات الجامعة تلعب دوراً ريادياً متميزاً فى التنمية وفى المشروعات البحثية التنموية بكل مجالاتها، وتحرص الجامعة على تعزيز الدور الخدمى والمجتمعى لها من خلال المشاركة فى كافة مشروعات التنمية، والجامعة لديها العديد من المساهمات فى المبادرات المختلفة لتنمية المجتمع السيناوى.

العملية التعليمية فى مصر

الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى نجحت فى إتاحة وتوفير متطلبات التعليم الجامعى بمختلف محافظات مصر وفقاً لرؤية وأهداف التنمية المستدامة وبما يحقق تطلعات الجمهورية الجديدة فى إخراج كوادر متخصصة من الطلاب والخريجين المؤهلين لسوق العمل محلياً ودولياً، ولعل الجامعات الجديدة والتخصصات والبرامج الدراسية المختلفة خير دليل على ذلك.