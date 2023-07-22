سحب فيلم «Challenger» من مهرجان فينيسيا بسبب إضراب ممثلي هوليوود

أعلنت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي، عن اختيار فيلم جديد لافتتاح فعاليات الدورة الـ80 من المهرجان، التي تنطلق في الفترة من 30 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبلين، وذلك بعد سحب شركة «مترو جولدوين ماير» فيلم «Challenger»، للمخرج لوكا جواداجنينو، الذي كان من المقرر أن يعرض ليلة الافتتاح، على خلفية إضراب ممثلي هوليوود المستمر.

استمرار إضرار ممثلي هوليوود

وكانت دور العرض السينمائي تستعد لاستقبال فيلم «Challenger» الذي تشارك في بطولته النجمة الأمريكية الشابة زيندايا، بعد عرضه في مهرجان فينيسيا السينمائي، في 15 سبتمبر المقبل، ومع استمرار إضراب الممثلين الذي يمنع أبطال الفيلم من المشاركة في الحملات الترويجية للفيلم، قررت الشركة المنتجة تأجبل عرضه حتى أبريل 2024، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

إدارة «فينيسيا» السينمائي تستقر على فيلم «Comandante» لافتتاح فعاليات الدورة الـ80

ووقع اختيار إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي على فيلم «Comandante» إخراج إدواردو دي أنجيليس، ليفتتح فعاليات المهرجان، وتشير تلك الخطوة إلى محاولات المهرجانت للبحث عن أفلام بديلة عن «الأمريكية»، بسبب إضراب الممثلين الذين يُمنعون من الأعمال الترويجية وسط الإضراب.