رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية.. ونسبة الإشغال وصلت لـ75%

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية شرقا وغربا، اليوم السبت، بعد استقرار أمواج البحر، وهو الأمر الذي يعطي فرصة للمواطنين للنزول إلى البحر والاستمتاع بجو الإسكندرية.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان صادر عن مصايف الإسكندرية، فإن طقس الإسكندرية اليوم مميز ومشجع للمصطافين على التوافد إلى البحر، حيث بلغت درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية 33 مئوية.

نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن نسب الإشغال في القطاع الشرقي تراوحت بين 40% إلى 75% حتى الآن، وفي القطاع الغربي نسب الإشغال بلغت من 25% إلى 30%، ما دفعهم لتشجيع المصطافين للتوافد على الشواطئ.

تحذيرات السياحة والمصايف

كما حذرت «مصايف الإسكندرية» من رمي المخلفات داخل مياه البحر أو على الرمال والحفاظ على نظافة الشاطئ، وعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر، حفاظا على الآداب العامة.