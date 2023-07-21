مصايف الإسكندرية: إقبال كبير على الشواطئ والفنادق.. لا تخرجوا بملابس البحر

أكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لـ«الوطن»، ارتفاع نسب إشغال الشواطئ في الإسكندرية وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وقال إنه مع ارتفاع درجات الحرارة وهدوء حركة الأمواج رفعت شواطئ الإسكندرية اليوم بقطاعيها الشرقي والغربي الرايات الخضراء، مع تجاوز نسبة الإشغال نحو 80% في شواطئ «ميامي والسرايا وجليم وطاحونة المندرة»، كما ارتفعت نسبة إشغال شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية لتصل إلى 70%.

تحذيرات للمصطافين

وشدد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على ضرورة الالتزام المصطافين بتعليمات البحر، وعدم إلقاء المخلفات على الرمال والاحتفاظ بها داخل أكياس للتسهيل على عمال النظافة، والمحافظة على نظافة الشاطئ، وعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظا على الآداب العامة للطريق.

ودعا «عبد الرازق»، إلى ضرورة عدم شرب أي مواد مخدرة حفاظاً على خصوصية الأهالي وآداب الشاطئ ولأن العقوبة ستكون إبلاغ الشرطة في الحال كذلك الاستماع إلى تعليمات رجال الأبراج والإنقاذ وبخاصة في شواطئ القطاع الغربي ذات المواجهات الواسعة حيث أن هدفهم الوحيد الحفاظ على أرواح الرواد.

كيف تحصل على حقوقك

وأشار الدكتور محمد عبد الرازق، إلى أنه يجب على المصطافين منع تقديم إكراميات إجبارية، مع إمكانية دخول دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجاناً، مع تواجد مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف باستمرار على كافة الشواطئ للرقابة وفى حالة تعرض أي مواطن لأي نوع من الابتزاز أو الاستغلال أو تعرضه لأي مشكلة مع مستأجري الشواطئ عليه الاتصال بأرقام الشكاوى الخاصة بالإدارة والموجودة بشكل ثابت على أبواب الشواطئ وسيصل المفتش فى أقل من 5 دقائق.