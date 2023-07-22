وزير الزراعة يطالب الباحثين بحلول استباقية للمشكلات وتحقيق نقلة نوعية في الإنتاجية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المرحلة المقبلة تتطلب من المعاهد والمعامل البحثية العمل بأسلوب مختلف وتطوير الأدوات والآليات والتفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول استباقية للمشكلات التي تواجه الزراعة، وأن تحقق المشروعات البحثية نقلة نوعية في الإنتاجية.

أضاف «القصير» في في رسالة وجهها اليوم، لجميع الباحثين والقيادات بالوزارة، أنه يجب أيضا بحث موقف الزراعات التي لم تكن تزرع من قبل، وفي ضوء التغيرات المناخية، أصبحت هناك ضرورة لكي تكون الأبحاث مواكبة لهذه التغيرات.

الاهتمام بالبحوث التطبيقية

أشار إلى أنه يجب تعميق هذه الرؤية لدى جميع الباحثين من أجل الاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تسهم في حل مشكلات المجتمع وتخدم الأنشطة الزراعية المختلفة سواء الإنتاج النباتي أو الحيواني أو الداجني والسمكي لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.

ثقة كبيرة في الباحثين بمركز البحوث الزراعية والصحراء

أضاف أن لديه ثقة كبيرة في الباحثين بالمركزين «الزراعية» و«الصحراء»، وأن الدولة توفر كل الدعم للأبحاث التطبيقية الجادة، وأن المرحلة تتطلب من الجميع العمل بإخلاص واجتهاد.