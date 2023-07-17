رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير الزراعة: الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف بقيمة 65 مليون دولار

كتب:

محمد أبو عمرة
11:37 ص | الإثنين 17 يوليو 2023
أعلاف دواجن

أعلاف دواجن

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الإعلاف مستمر على مدار الأسبوع بالتنسيق مع البنك المركزي، واضاف أنه خلال الفترة من 7 /6/ 2023 حتى 13 /7/ 2023، تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 65 مليون دولار.

الإفراج شمل 70 ألف طن ذرة

وأوضح في بيان، أن الإفراج شمل 70 ألف طن من الذرة بقيمة 25 مليون دولار و49 ألف طن من فول الصويا بقيمة 37 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بقيمة 3 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 13 يوليو 2023) 6.5 مليون طن بينها 4.5 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار.

اقرأ المزيد:

ضبط 5 أطنان أعلاف مخلوطة بقمح محلي في فاقوس بالشرقية

وزير الزراعة: الإفراج عن 185 ألف طن أعلاف بـ100 مليون دولار في أسبوعين

وزير الزراعة: الإفراج عن 200 ألف طن أعلاف ذرة وصويا الأسبوع الماضي

ضبط 35 طن أعلاف ومخصبات زراعية غير صالحة للاستخدام في 3 محافظات

وزير الزراعة: الإفراج عن 160 ألف طن أعلاف ذرة وصويا في أسبوع
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.