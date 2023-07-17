وزير الزراعة: الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف بقيمة 65 مليون دولار

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الإعلاف مستمر على مدار الأسبوع بالتنسيق مع البنك المركزي، واضاف أنه خلال الفترة من 7 /6/ 2023 حتى 13 /7/ 2023، تم الإفراج عن 119 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 65 مليون دولار.

الإفراج شمل 70 ألف طن ذرة

وأوضح في بيان، أن الإفراج شمل 70 ألف طن من الذرة بقيمة 25 مليون دولار و49 ألف طن من فول الصويا بقيمة 37 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بقيمة 3 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 13 يوليو 2023) 6.5 مليون طن بينها 4.5 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف بإجمالي مبلغ 3.4 مليار دولار.