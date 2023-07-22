تدريبات للإبل وسباقات تنشيطية في مضمار العريش الرياضي

شهد مضمار العريش، تدريبات للإبل على السباقات الدولية والمحلية لسباقات الهجن، أتبعه سباق محدود بين فرق الهجانة التي قدمت من شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والشرقية والسويس.

وبدأت تدريبات الإبل صباح اليوم السبت، أتبعها سباق هجن تنشيطي، وشارك في السباق التنافسي المحدود على أول أشواطه 90 هجانا، من المتمرسين على رياضة الهجن.

5 محافظات شاركت في السباق والتدريبات

بدوره، قال مهدي البياضي، مدير البطولات بالاتحاد المصرى للهجن، إن السباق تنشيطي وتدريبي، ونظم على 13 شوطا، وتنافست الهجن من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والشرقية في الكيلو 17 غرب العريش.

وأوضح «البياضي» أنه حضر السباق والتدريبات عددا من المهتمين برياضات الهجن، وأصحاب وملاك الأبل الأصيلة، بحضور فريق الشباب والرياضة، والمسؤولين من الاتحاد المصري.

تعزيز رياضة الهجن بشمال سيناء وتنشيط السياحة

وكان قد عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، قال في وقت سابق، إن سباقات الهجن أسهمت في زيادة أسعار الإبل من 15 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه لبعض الهجن، مشيرا إلى أن سباق الهجن يعمل على تعزيز السياحة في محافظة شمال سيناء وتعزيز الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب، وإحياء منطقة الهجن، بعد قرار وزير الشباب والرياضة بترميم المكان، وتوسعة منطقة مضمار السباق، وعمل فندق على مستوى عال لاستقبال الفرق المشاركة لاحقا.