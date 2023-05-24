افتتاح القرية التراثية ومسجد فؤاد توفيق قبل انطلاق سباق الهجن بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى وضع اللمسات النهائية للقرية التراثية ومسجد الراحل فؤاد توفيق حافظ بمضمار الهجن بشرم الشيخ، مشيراً إلى إجرائه جولة ليلية أمس، لمشاهدة الأعمال بعد اكتمالها.

وأضاف أنه تقرر رسميًا افتتاح المسجد والقرية التراثية، مع انطلاق فعاليات المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، المقرر عقده بشرم الشيخ بمشاركة 1000 جمل من مختلف الدول العربية.

القرية التراثية

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنّ الأعمال المنفذة بالقرية التراثية، تعد إضافة لمدينة شرم الشيخ ومقصدًا سياحيًا جديدًا يجذب السياح، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع أنّ القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية وقاعتي عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب.

مسجد الراحل فؤاد توفيق

وأكد اللواء خالد فودة، أنه جرى فرش مسجد الراحل فؤاد توفيق حافظ بمضمار الهجن بشرم الشيخ، وهو علامة بارزة في المضمار، وجرى تصميمه من قبل المهندس الراحل فؤاد توفيق، وعقب وفاته جرى إطلاق اسمه على المسجد لما قدمه من أعمال في مجال إنشاء مساجد في شرم الشيخ، أصبحت سمة مميزة لها، مثل مسجدي الصحابة والمصطفى.

وأشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالمسجد الذي جرى إنشاؤه في قلب الصحراء بشرم الشيخ لخدمة مضمار الهجن العالمي بشرم الشيخ.