«فودة»: مضمار الهجن جاهز لاستضافة المهرجان المصري الإماراتي بشرم الشيخ

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنّ مضمار الهجن والفروسية الدولي بشرم الشيخ، إضافة قوية للرياضة والسياحة بشرم الشيخ، موضحًا أنّ القيادة السياسية لا تبخل عن تطوير القطاع الرياضي خاصة في المناطق السياحية التي تهدف إلى جذب السياح.

وأشار إلى أنّ الدول تسعى لإضافة أنشطة رياضية وتوفير إمكانات الرياضة بمختلف قطاعاتها، لتوفير عامل جذب للسياح، خاصة أنّ مناخ مدينة شرم الشيخ يصلح لتنظيم جميع احتفالات ومسابقات رياضية دولية.

جاهزية مضمار الهجن والفروسية

وأوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنّ مضمار الهجن بشرم الشيخ، أصبح جاهزًا لاستضافة المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث بعد انتهاء أعمال التطوير، مشيرًا إلى أنه يجري تدريب الجمال التي ستشارك في السباقات.

وتابع أنّ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفقد مضمار الهجن الدولي الذي يعتبر من أبرز الإنجازات الرياضية.

وقال وزير الشباب والرياضة، إنّ رياضة الهجن هي المفضلة لدى أهل سيناء، مؤكدًا أنها تمثل تراثا يحظى باحترام كبير لديهم، ولها مردود إيجابي كبير على الصعيدين المعنوي والمادي، مشيرًا إلى أنّ استضافة المهرجان المصري الإماراتي الثاني لرياضة الهجن والتراث، خير دليل على مكانة مصر على المستوى العربي في استضافة العديد من الفعاليات، وعلى رأسها الفعاليات ذات الموروثات العربية.