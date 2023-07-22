استقرار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك.. تعرف على الأسعار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، داخل البنك المركزي المصري، وفقا للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 8.20 جنيه للشراء، والبيع 8.23 جنيه، داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

يبلغ سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك مصر 8.23 جنيه بالنسبة للبيع، و8.20 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

كما يبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «CIB»

ويسجل سعر الريال السعودي داخل البنك التجاري الدولي 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي ف بنك الإسكندرية

وعن سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك الإسكندرية، فيسجل 8.21 جنيه، للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وأعلن بنك البركة أن سعر الريال السعودي اليوم السبت، يبلغ 8.03 جنيه للشراء، وسعر البيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما استقر سعر الريال السعودي اليوم داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي، ليسجل 8.24 جنيه بالنسبة للشراء، وسعر البيع يبلغ 8.25 جنيه.