«أزهر الشرقية»: انتظام امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بجميع المراحل

تابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، أعمال امتحانات الدور الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائيين، وكذلك الأول والثاني الإعدادي، بجانب الصفين الأول والثاني الثانوي بقسميه الأدبي والعلمي، في مستهل يومها الأول، وذلك للاطمئنان على سير وانتظام اللجان على الوجه الأكمل.

امتحانات الدور الثاني تسير بسهولة ويسر

وخلال تفقده لجان إدارة غرب الزقازيق، أكد رئيس المنطقة، أن امتحانات الدور الثاني تسير بسهولة ويسر، والطلاب يؤدون الامتحان وسط هدوء وتأمين تام وشامل للجان كافة، مشيرًا إلى أن الأسئلة جاءت مناسبة وفي مستوى جميع الطلاب، ولا يوجد أي شكاوى من مستواها ولا مضمونها سواءً من الطلاب أو أولياء الأمور.

امتحانات مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية

وأدى طلاب النقل الابتدائي امتحانات اليوم الأول في مادتي القرآن الكريم، والتربية الإسلامية، بينما أدى طلاب النقل الإعدادي الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية (ورقة أولى).

كما أدى طلاب الأول الثانوي الأدبي الامتحانات في مادتي الفقه والتاريخ، والعلمي الفقه والكيمياء، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الأدبي، الامتحان في مادتي الفقه والتاريخ، والثاني الثانوي العلمي الفقه والكيمياء.